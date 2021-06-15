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Приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным для ЕАЭС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже с 1 июля, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

"Оперштаб (по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ - ИФ) поддержал предложение о том, чтобы переходить на обязательность использования приложения ("Путешествую без COVID-19" - ИФ) при въезде в Россию. Планируем, что страны Евразийского экономического союза перейдут на этот формат с 1 июля, государства-члены СНГ - примерно с 1 сентября", - заявил Оверчук.

По его словам, "благодаря мобильному приложению для граждан всех государств-членов Союза вернулась возможность въезда в Россию, а обязательность его использования позволит охватить основные потоки въезжающих и тем самым снизить риск проникновения вируса на нашу территорию".

"Со странами, не входящими в ЕАЭС и СНГ, также ведется работа. МИД России вместе с Роспотребнадзором и Евразийским банком развития проводили брифинг для иностранных послов, где знакомили их с этим приложением. Предлагали другим странам присоединиться, интерес с их стороны есть", - отметил вице-премьер.

Оверчук добавил, что недавно к приложению подключился Таджикистан, не входящий в ЕАЭС. В итоге к системе уже подключены шесть стран. ОН надеется, что к платформе присоединятся другие страны мира, "не только из нашего региона".

Хроника 09 января 2020 года – 15 июня 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 ЕАЭС коронавирус

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