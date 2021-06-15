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В Израиле отменили масочный режим

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Израиле отменили последнее серьезное карантинное ограничение, которое еще оставалось в силе, - масочный режим в помещениях, передают во вторник израильские СМИ.

"Министерство здравоохранения объявило, что со вторника требование о ношении масок в помещении будет отменено, что знаменует конец одного из немногих оставшихся в Израиле серьезных ограничений в связи с коронавирусом", - пишет Times of Israel.

Теперь в Израиле маски необязательно носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисных и других закрытых помещениях. Носить маски нужно будет только в некоторых отделениях больниц, в самолетах во время перелета и в домах престарелых.

По данным newsru.co.il, к настоящему моменту в стране вакцинированы полностью более 5,1 млн человек двумя дозами вакцины (более 55% населения), а как минимум одной дозой - почти 5,5 млн. В центрах вакцинации приглашают на прививку и подростков от 12 лет.

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Израиль Коронавирус

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