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Комендантский час отменят в Австрии с 1 июля

Комендантский час отменят в Австрии с 1 июля
Фото: Yoray Liberman/Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ночные клубы в Австрии откроются для посетителей с 1 июля спустя почти полтора года после приостановки работы в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, а комендантский час будет отменен, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Ситуация очень хорошая. Гораздо лучше, чем мы ожидали", - сказал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции в четверг.

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При этом в клубах введут ограничения по количеству людей. Помещение не должно быть заполнено более чем на 75% от общей вместимости. Посетители на входе должны будут предоставить документ, подтверждающий вакцинацию, либо выздоровление после COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 июля в общественных местах гражданам разрешат носить обычные немедицинские маски вместо требуемых ранее масок FFP2, а комендантский час в ночное время отменят. Кроме того, после 22 июля правительство Австрии планирует снять остальные ограничения.

Ослабление мер связано со снижением динамики заражений коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в мире в Австрии зарегистрировали более 644 тыс. случаев заражения и более 10 тыс. смертей. За последние сутки выявили 137 случаев заражения.

Австрия коронавирус

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