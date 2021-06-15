Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 15.06В России 5 236 593+14 185В мире 176 268 431+307 952

Эстония с 2035 года прекратит финансировать русскоязычные школы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Финансирование русскоязычных школ в Эстонии прекратится с 2035 года, заявила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

"Программа развития эстонского языка предусматривает переход на эстоноязычное образование не позднее 2035 года, после этого школы с обучением на русском языке не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", - сказала Каллас во вторник на русскоязычном Радио 4.

Каллас отметила, что школьное образование на эстонском языке обеспечивает интеграцию детей и молодежи в эстонскую культуру и систему ценностей, а также дает всем равные возможности участвовать в общественной и трудовой жизни, продолжать обучение на следующей образовательной ступени.

По ее словам, "ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной".

"Сейчас министерство образования и науки учитывает все проблемы, чтобы составить план действий. То, что проблемы есть, вполне понятно. Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев. Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", - сказала Каллас.

В то же время не все в Эстонии верят в возможность получения образования на русском языке после 2035 года.

8 июня оппозиционная Социал-демократическая партия Эстонии распространила сообщение, где заявила, что "премьер-министр подтвердила план правительства закрыть русскоязычные школы... И это означает, что чуть больше, чем через 10 лет в Эстонии получить образование на русском языке уже будет нельзя".

В настоящее время в гимназических классах русскоязычных школ Эстонии на государственном языке преподается 60% предметов и 40% на русском.

Эстония Кая Каллас

Новости

Украина отказывает во въезде людям, привитым "Спутником V"

МВД Абхазии сообщило о 2 туристах из РФ, раненных при стрельбе в Пицунде

МВД Абхазии сообщило о 2 туристах из РФ, раненных при стрельбе в Пицунде

Российская туристка ранена в результате стрельбы на абхазском курорте

Путин и Байден в Женеве обсудят "проблемы-раздражители" в отношениях 2 стран

Путин и Байден в Женеве обсудят "проблемы-раздражители" в отношениях 2 стран

Что случилось этой ночью: вторник, 15 июня

Axios узнал о встрече Байдена с экспертами по РФ перед саммитом с Путиным

Пандемия коронавируса

Китайский ученый опровергла теорию об утечке COVID-19 из лаборатории

Китайский ученый опровергла теорию об утечке COVID-19 из лаборатории

Семьи заключенных-американцев Уилана и Рида надеются на саммит РФ-США

В штате Иллинойс загорелся химический завод

В штате Иллинойс загорелся химический завод

В МИД РФ заявили, что Россия готова передать США заключенных-американцев

В МИД РФ заявили, что Россия готова передать США заключенных-американцев
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');