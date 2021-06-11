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Столтенберг заявил о необходимости новой стратегической концепции НАТО

Столтенберг заявил о необходимости новой стратегической концепции НАТО
Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Североатлантическому альянсу необходимо разработать новую стратегическую концепцию, так как нынешняя, одобренная в 2010 году, уже не учитывает современные геополитические реалии. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Наша нынешняя стратегическая концепция была разработана в 2010 году на саммите в Лиссабоне. Однако с тех пор мир изменился", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы стали сталкиваться с новыми вызовами в сфере безопасности (...). И в том, что касается наших отношений с Россией, мы сейчас находимся на самом низком уровне со времен холодной войны" - добавил Столтенберг. Он добавил, что в концепции вообще не упоминается Китай, в то время как в настоящее время альянс уже не может не обращать внимание на усиление этой страны.

Генсек пояснил, что, как ожидается, на саммите НАТО, который состоится 14 июня, лидеры стран-членов альянса поручат ему организовать разработку новой стратегической концепции.

НАТО Йенс Столтенберг

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