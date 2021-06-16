Путин подарил Байдену письменный набор хохломы, а Байден – солнечные очки и хрустального бизона

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин преподнес своему американскому коллеге в подарок письменный набор, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Письменный набор хохлома "Москва"", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Байден в качестве подарка в ходе саммита Путиным преподнес ему изготовленные на заказ солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

"Президент Байден также подарил президенту Путину очки-авиаторы, сделанные на заказ Randolph USA", - сказал представитель американской администрации.

Он указал, что с 1978 года эта компания начала заниматься производством специальных очков, предназначенных для пилотов-истребителей. По его словам, с этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".

Представитель Белого дома отметил, что президент США также подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона, который является "величественной интерпретацией одного из самых величавых млекопитающих нашей страны, представляющего силу, единство и стойкость".

Ранее в среду в Женеве завершился саммит лидеров США и России.