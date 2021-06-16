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Путин вылетел из Женевы

Путин вылетел из Женевы
Борт президента РФ Владимира Путина вылетел из Женевы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин завершил свой рабочий визит в Швейцарию и вылетел из Женевы, где у него прошли переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Переговоры двух лидеров продлились чуть менее четырех часов. При этом по итогам саммита Путин сообщил журналистам, что разговаривал с Байденом "с глазу на глаз" почти два часа.

"Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз", - сказал президент РФ.

Путин оценил переговоры с американским коллегой как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон.

Президент США на пресс-конференции по итогам переговоров в свою очередь заявил, что его встреча с Путиным была хорошей и позитивной, а о ее результатах можно будет судить через шесть месяцев.

Первые переговоры Путина и Байдена

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Владимир Путин Джо Байден Швейцария Женева

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