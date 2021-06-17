Нуланд обсудит итоги саммита США и РФ с партнерами в Брюсселе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отправится в четверг в Брюссель для обсуждения с партнерами из ЕС итогов российского-американского саммита, сообщает госдеп.

"Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд 17-18 июня посетит Брюссель, чтобы обсудить с нашими союзниками и партнерами итоги саммита НАТО и саммита США-ЕС, а также - встречу президента США с российским президентом Путиным", - говорится в пресс-релизе госдепартамента.

В документе отмечается, что Нуланд встретится с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ и членами Североатлантического совета.

Кроме того, замгоссекретаря США проведёт встречу с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Стефано Саннино, чтобы "подчеркнуть сотрудничество между США и ЕС по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся решения сложных внешнеполитических задач".

Госдеп отмечает, что Нуланд также обсудит "общие политические приоритеты" с одним из высокопоставленных сотрудников МИД Бельгии.

В завершение своего двухдневного визита в Брюссель Нуланд виртуально примет участие в Братиславском форуме по безопасности, европейским делам, энергетике, экономике и стратегической коммуникации (GLOBSEC), где "рассмотрит ключевые вопросы, которые поднял президент Байден в ходе своего визита в Европу".

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры продолжались менее четырех часов, в то время как отведено на них было четыре-пять часов.