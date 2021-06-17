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На Украине задержали незаконно залетевший из Румынии "кукурузник"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Украинские пограничники задержали вблизи города Бердичев (Житомирская область) легкомоторный самолет Ан-2, который незаконно пересек украинско-румынскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг.

Инцидент произошел ночью. Самолет приземлился на аэродром недалеко от города Бердичев.

"Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме лицо, которое с земли координировало действия экипажа самолета. После чего Ан-2 снова совершил посадку", - сообщают пограничники.

На борту самолета было три человека, которых также задержали. При осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности "для организации незаконного взлета и посадки".

Сообщается, что в "к компетентные органы направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст.332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Обстоятельства правонарушения выясняются.

Ан-2 (народное название – "Кукурузник") – советский легкий многоцелевой самолет-биплан с одним поршневым двигателем.

Украина Румыния

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