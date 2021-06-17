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Пентагон оснастит палубную авиацию ВМС малозаметными крылатыми ракетами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Авиация ВМС США в новом финансовом году впервые получит на вооружение новейшие крылатые "воздух-земля" JASSM-ER, выполненных по технологии "Стелс", c увеличенным радиусом действия, следует из рассматриваемых в Конгрессе бюджетных документов.

ВВС США уже имеют такие ракеты в своем арсенале. ВМС же получат их впервые. По сравнению со своим предшественником (JASSM) их дальность достигает тысячи километров.

Высокоточные JASSM-ER, созданные с использованием технологий малой радиолокационной заметности, предназначены для поражения важных, высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

В первую очередь ВМС ими будет оснащать палубные истребители-бомбардировщики F/A-18E/F, а последующем и истребители пятого поколения F-35C. Каждый из них сможет нести две такие крылатые ракеты.

Предполагается, что в следующем финансовом году, который начинается в США уже 1 октября, ВМС получат не менее 25 крылатых ракет JASSM-ER (AGM-158B).

В рамках нового оборонного бюджета ВВС также получат 25 новых ракет этого класса, которыми ранее они уже начали оснащать боевую авиации.

Ракеты разработаны и производятся для Пентагона корпорацией Lockheed Martin.

США Пентагон

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