SpaceX запустила спутник для ВВС США

Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантике

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты Falcon 9, стартовавшей на орбиту с очередным спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, совершила успешную вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Посадка ступени, которая использовалась уже во второй раз, на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике в 647 км от космодрома на мысе Канаверал, была осуществлена через 8,5 минут после запуска ракеты.

Запуск прошел в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 по Москве) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник через полтора часа после запуска будет выведен второй ступенью на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км.

При этом специальное спасательное судно Briarwood должно попытаться "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже пятый спутник GPS III, выводимый на орбиту с 2018 года. Космический аппарат весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек в мире.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.