Португальские власти закроют Лиссабон на выходные из-за COVID-19

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Португалии на предстоящие выходные ограничили въезд и выезд из городской черты Лиссабона из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

Власти прибегли к таким мерам в связи с ростом количества заражений COVID-19 в столичном регионе. В то время как на остальной территории Португалии в прошедшие две недели на 100 тыс. населения приходилось примерно по 90 случаев заражения, в районе Лиссабона этот показатель составил около 250.

Запрет на перемещение затронет примерно 2,8 млн жителей столичного региона. В то же время он не будет распространяться на авиаперелеты из Лиссабона и на служебные поездки, при этом на пропускных пунктах будут проверять выезжающих.

Всего за время пандемии в Португалии зафиксировано более 860 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 17 тысяч заболевших скончались от осложнений, вызванных заражением, почти 818 тысяч пациентов выздоровели.