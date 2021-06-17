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Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие недели будет принято решение о применении "Спутника V" среди беременных, которые стали часто заболевать коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что рост заболеваемости среди беременных стал особенностью последнего всплеска COVID. "Количество беременных женщин, заболевших ковидом, составляет около 10 тысяч человек", - заявил Мурашко в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Министр отметил, что "появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных".

"Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшую неделю - полторы это решение будет ими вынесено - по использованию для профилактики заболевания", - заявил Мурашко.

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Минздрав РФ Михаил Мурашко

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