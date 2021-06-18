Украина ввела санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о применении санкций в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

"Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина", - сказал Данилов.

Он также добавил, что санкции были введены против российского бизнесмена Фукса, который, как показали проверки аппарата СНБО, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых на Украине.

Активы Фирташа консолидированы в холдинге Group DF. Основные направления деятельности холдинга – азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы.

Фукс в начале этого года говорил, что основой его бизнеса на Украине являются активы в нефтегазовой отрасли, недвижимое имущество, а также работа с дистресс-активами, в частности, приобретаемыми у Фонда гарантирования вкладов Украины. Кроме того, в его собственности находится немало земельных участков. Фукс также подтвердил наличие у него доли в компании "Укрнефтебурение", но его пакет меньше, чем у бизнесменов Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника.

Бизнесмен считает оценку капитализации своих активов в $155 млн, которую в мае 2020 года сделал украинский Forbes, вполне объективной.

У Фукса, основные деловые интересы которого сейчас находятся на Украине, был крупный бизнес в России, он входил в правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Кроме MosCityGroup, портфель проектов которой в 2008 году достигал 7 млн кв. м, ему принадлежало 10% акций в обанкротившемся банке "Пушкино", доли еще в нескольких бизнесах. Он входил в совет директоров Совкомбанка вместе со своим братом Романом, владевшим 25-процентной долей в сети ресторанов быстрого питания "Теремок".

В России бизнесмен обвиняется в крупном мошенничестве, суд в 2019 году его заочно арестовал.

На Украине Фукс в 2017 году пытался купить долю в Проминвестбанке (ранее входил в группу ВЭБа), в начале 2018 года приобрел компанию "Укррослизинг", ранее отсудившую у Киевского метрополитена около 2 млрд гривен ($70 млн по текущему курсу) за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах. Кроме того, по данным СМИ, бизнесмен купил несколько газодобывающих компаний, ранее принадлежавших окружению Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко: ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания", ЧАО "Девон", ООО "Голден Деррик" и ПАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение".