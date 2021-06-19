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Украинская Хмельницкая АЭС отключила один из энергоблоков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Хмельницкая АЭС на Украине в пятницу вечером отключила второй блок от энергосистемы страны из-за отключения двух турбопитательных насосов, происшествие не существенно для безопасности, сообщает информационный центр ХАЭС.

"18 июня 2021 энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт. (...) Из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок №2 отключен от энергосети", - сказано в сообщении на сайте ХАЭС.

Согласно данным центра, реакторная установка переведена в режим "горячий останов".

"По международной шкале INES событие предварительно классифицировано ниже шкалы уровень "0" (не существенно для безопасности)", - подчеркнули в пресс-службе станции.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, добавили там.

Украина ХАЭС

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