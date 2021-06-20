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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:25Заразились
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У члена олимпийской сборной Уганды обнаружили коронавирус

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - У члена олимпийской сборной Уганды обнаружили коронавирус, что стало первым подобным случаем среди спортсменов, прибывших на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Хроника коронавируса. Июнь.

Зараженного COVID-19 спортсмена не пустили в Японию, остальные восемь членов команды отправились в Осаку.

Газета Asahi, со ссылкой на анонимного японского чиновника, пишет, что африканские спортсмены ранее привились препаратом AstraZeneca и получили отрицательные ПЦР-тесты перед посадкой.

Пока неизвестно, у кого именно из угандийской команды выявили заражение.

Правительство столицы Японии в пятницу начало вакцинацию от COVID-19 сотрудников и представителей СМИ, которые будут работать на летних Олимпийских и Паралимпийских Играх в Токио.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа. Смогут ли болельщики посетить соревнования, и в каком объеме будут заполнены стадионы, пока неизвестно. Ожидается, что об этом будет объявлено ближе к концу месяца.

Несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Уганда коронавирус Олимпийские игры Токио

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