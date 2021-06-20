Стрельба произошла на избирательном участке в Армении

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Выстрелы прозвучали близ одного из избирательных участков в Араратской области Армении, сообщает полиция.

По данным пресс-службы, произошел инцидент между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем", стрельба велась из газового пистолета. Оружие было изъято.

На внеочередных парламентских выборах в воскресенье 25 политических сил будут бороться за право формирования нового правительства.

В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.

В выборах участвуют сформированный партиями экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Республиканская" и "Отечество" блок "Честь имею" (кандидат на пост премьера - Ванецян); сформированный экс-президентом Робертом Кочаряном, партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блок "Армения" (кандидат на пост премьера - Кочарян); сформированный политологом Левоном Шириняном и депутатом парламента Арманом Бабаджаняном "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" (кандидат на пост премьера - Бабаджанян); сформированный политологом Андриасом Гукасяном и главой партии "Национально-демократический союз" Аршаком Садояном блок "Свободная Родина" (кандидат на пост премьера - Гукасян).

Последние два блока выступают за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.

В выборах также примут участие возглавляемая и.о. премьер-министра Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая депутатом парламента Армении Эдмоном Марукяном партия "Светлая Армения", возглавляемая одним из крупнейших армянских бизнесменов Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

За блок "Армения" во главе с Кочаряном готовы проголосовать 28,7% избирателей, за партию Пашиняна ''Гражданский договор'' - 25,2%. За блок Ванецяна "Честь имею" - 10,8%, за партию ''Процветающая Армения'' - 5,4%, за партию "Светлая Армения" - 5,2%.