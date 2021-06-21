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Возглавляемый Кочаряном блок "Армения" не признал результаты выборов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном предвыборный блок "Армения" не признает результаты прошедших 20 июня выборов в парламент.

"Публикуемые ЦИК результаты голосования являются спорными и не внушающими доверия. Эти результаты противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев. Многолюдные митинги оппозиционных сил в предвыборный период, малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях", - говорится в заявлении блока "Армения".

Возглавляемая Кочаряном политсила считает, что серьезным основанием для нехватки доверия служат сотни сообщений с избирательных участков о фальсификациях. "Блок "Армения" ставит задачу тщательно изучить предполагаемые и зафиксированные нарушения. И пока все эти спорные вопросы не нашли исчерпывающих ответов, мы не будем признавать итоги выборов", - отмечается в заявлении.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей. По предварительным данным ЦИК, партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах. По подсчетам 401 тыс. 380 голосов (31,32% избирателей), партия Пашиняна набирает 57,93%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 18,93%. Возглавляемая одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" набирает 4,65% голосов. Проходным барьером для партий является 5%, для боков - 7% Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" набрал 5,28%.

Ранее сообщалось о трех уголовных делах, которые возбудили по факту нарушений, допущенных на досрочных парламентских выборах в воскресенье, а именно по факту применения насилия в избирательном участке и нарушения тайны голосования.

Армения Роберт Кочарян

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