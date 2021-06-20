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По факту нарушений на выборах в Армении возбудили три уголовных дела

Также СК Армении подготовил 66 материалов в связи с правонарушениями

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении получил и подготовил 66 материалов в связи с правонарушениями, допущенными на досрочных парламентских выборах в воскресенье, сообщает пресс-служба ведомства.

"Получены и подготовлены 66 материалов, а также три уголовных дела. Материалы касаются нарушения тайны голосования, входа на избирательный участок с оружием, применения насилия, препятствования деятельности наблюдателя", - отмечают в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что возбуждены три уголовных дела по факту применения насилия в избирательном участке, нарушения тайны голосования, в отношении двух человек избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей. На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право формирования нового правительства. Порога явки на выборах нет. Голосование проводилось исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

Основная борьба развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блоком "Армения". Кандидатами на пост премьера являются Пашинян и Кочарян.

Первые данные о результатах выборов поступят после 23:00 мск.

Армения СК Армении

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