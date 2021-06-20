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Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на досрочных выборах в Армении

Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 22, 1%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков.

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По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 58,4%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 22, 1%.

Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" набрал 5,66%, партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" - 1,25% и 5,11%, соответственно.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей. На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право формирования нового правительства.

Порога явки на выборах нет. Голосование проводилось исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

Основная борьба развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блоком "Армения". Кандидатами на пост премьера являются Пашинян и Кочарян.

Армения Ереван Никол Пашинян Роберт Кочарян

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