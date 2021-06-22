Тасманийские дьяволы уничтожили популяцию пингвинов на австралийском острове

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Переселение на австралийский остров Мария тасманийских дьяволов привело гибели 3 тысяч пар небольших пингвинов и ряда других мелких птиц, сообщает "Би-би-си".

Небольшую группу тасманийских дьяволов в 2012 году поселили на острове к востоку от Тасмании для сохранения вида в рамках совместной программы правительств Австралии и Тасмании. С 1990-х годов этих сумчатых хищников стал поражать инфекционный лицевой рак, что поставило под угрозу существование вида. Опухоль передается через укусы и постепенно разрастается настолько, что животные не могут есть и погибают. Поэтому было решено создать колонию здоровых дьяволов на острове.

Как отмечается, численность дьяволов действительно увеличилась, но с острова исчезли 3 тысячи гнездящихся пар пингвинов, а годом ранее сообщалось об исчезновении буревестников.

"Совершенно очевидно, что дьяволы оказали катастрофическое экологическое воздействие на фауну птиц на острове Мария", - доктор Эрик Вёлер, исследователь группы BirdLife Tasmania. По его словам, такой исход неудивителен с учетом данных исследований о проникновении млекопитающих на океанические острова.

Тасманийский дьявол - самое крупное хищное сумчатое млекопитающее. Вес самцов достигает 12 кг, размер - 50-80 см. Название тасманийские дьяволы получили из-за звуков, которые они издают: морякам из Европы они показались "сверхъестественными".