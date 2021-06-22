Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:30Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

Переговоры о совместных учениях России и Китая начались в Хабаровске

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Восточный военный округ (ВВО) и народно-освободительная армия Китая (НОАК) начали переговоры о проведении совместных учений "Запад/Взаимодействие - 2021" на территории КНР, сообщает пресс-служба ВВО.

"В Хабаровске стартовали переговоры с представителями НОАК по организации участия подразделений ВВО в совместном оперативно-стратегическом учении "Запад/Взаимодействие - 2021", - сказано в сообщении.

Ожидается, что до конца недели стороны согласуют порядок прибытия российского воинского контингента в КНР, план учений и порядок материально-технического обеспечения.

"Предварительно от ВВО в маневрах примут участие личный состав мотострелкового соединения до батальона включительно, подразделения оперативно-тактической авиации, сводный отряд армейской авиации", - сказал начальник отдела международного военного сотрудничества ВВО полковник Иван Тараев, которого цитирует пресс-служба.

По плану учения пройдут на полигоне НОАК в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР во второй половине 2021 года.

Китай Россия Запад/Взаимодействие - 2021

Новости
Выборы в США - 2020

Треть американцев посчитали нечестной победу Байдена на выборах

В Турции с июля отменят комендантский час и разрешат междугородние поездки

В Турции с июля отменят комендантский час и разрешат междугородние поездки

В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих из-за обстрелов

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия Белоруссии

США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия Белоруссии

Бизнесмен Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС по Белоруссии

Бизнесмен Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС по Белоруссии

Санкции ЕС против 78 физлиц и 8 организаций Белоруссии вступили в силу

Джонсон допустил возможность новых локдаунов в Великобритании этой зимой

Джонсон допустил возможность новых локдаунов в Великобритании этой зимой

РФ обсудит с Анкарой вопросы военного сотрудничества Турции и Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');