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США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты приступили к размещению оружия на создаваемой на севере Польши в Редзиково базе противоракетной обороны, сообщило Агентство по ПРО.

"Началась установка оружия наземной системы (ПРО) Aegis в Польше", - говорится в сообщении.

По данным агентства, в марте на базе Редзиково на севере Польши была уже протестирована работа радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).

Строительство базы наземной противоракетной обороны завершится в 2022 году. Проект уже готов примерно на 95%.

Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. США заявляют, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что база ПРО в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

В 2016 году в районе Девеселу в Румынии уже начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis в Европе.

Наземные базы Aegis в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны.

В морскую составляющую системы, в частности, входят эсминцы Roosevelt, Porter, Ross и Arleigh Burke ("Эрли Бёрк"), которые размещены на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли в прошлом неоднократно заходили для патрулирования в акваторию Черного моря.

Москва расценивает развертывание американских комплексов ПРО в Европе не как часть оборонительной системы, а как составляющую ядерного потенциала США. По мнению российских военных, на базах ПРО в Румынии и Польше могут быть размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk. При этом российская сторона заявляла, что она вынуждена будет предпринимать ответные меры из-за развертывания таких систем вблизи ее границ.

США Польша

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