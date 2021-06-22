Венецию и Будапешт предложили добавить к объектам ЮНЕСКО, находящимся под угрозой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию и Будапешт в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой", сообщают европейские СМИ.

Соответствующие рекомендации будут рассмотрены комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО, заседание которого состоится с 16 по 31 июля в Китае.

Отмечается, что предложение о внесении Венеции связано с последствиями массового туризма.

В Будапеште внимание экспертов сосредоточено на берегах Дуная и квартале, в котором расположена Будайская крепость.

При этом, предложено исключить из этого списка порт Ливерпуля и резерват "Селус" в Танзании.

Ранее сообщалось, что в ЮНЕСКО хотят внести Большой Барьерный риф в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой" из-за ущерба, нанесенного в результате глобального потепления. Большой Барьерный риф – крупнейший в мире коралловый риф. Он расположен у восточного побережья Австралии.