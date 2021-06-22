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В правительстве Польши связали недавнюю кибератаку со спецслужбами РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительство Польши во вторник заявило, что располагает доказательствами того, что недавняя кибератака на электронную почту и аккаунты в соцсетях польских политиков и других граждан была совершена именно хакерами, связанными со спецслужбами РФ, сообщает агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря министра-координатора специальных служб Польши Станислава Зарина, Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности страны установили, что "атаки были совершены группой UNC1151".

Он отметил, что около ста из 4,3 тыс. аккаунтов, подвергшихся кибератаке в Польше, принадлежат бывшим и нынешним членам правительства, парламентариям и представителям администрации.

Зарин также добавил, что кибератака была частью "кампании по дестабилизации политической деятельности в центральной Европе".

Ранее в июне польское радио сообщило о том, что высшее руководство Польши, министры и депутаты от ряда партий якобы подверглись кибератаке с территории России.

При этом позже, польская "Газета выборча" писала, что Россия не имеет никакого отношения к атаке, якобы проведенной ранее в этом году на серверы государственных структур Польши. "Никакой речи о российском следе не идет. Это внутренние дела в окружении Дворчика (Михал Дворчик - руководитель канцелярии премьера Польши)", - пишет издание, отмечая, что "мотивы человека, сделавшего достоянием общественности содержание электронных писем, следует еще установить".

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