Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:25Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 158+298 789

Драги привился вторым уколом вакцины Pfizer после дозы от AstraZeneca

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Итальянский премьер-министр Марио Драги получил вторую дозу вакцины против COVID-19, но выбрал препарат компаний Pfizer и BioNTech, тогда как в первый раз ему делали инъекцию препарата AstraZeneca, сообщают итальянские СМИ.

Драги еще на прошлой неделе заявил, что второй укол сделает другим препаратом, поскольку после первой инъекции AstraZeneca у него выработалось низкое количество антител.

Хроника коронавируса. Июнь.

Как отмечают СМИ, общественность в Италии в последнее время ведет споры, безопасен ли подход, при котором вакцинация проводится двумя препаратами. В июне правительство Италии рекомендовало людям младше 60 лет, которые уже сделали один укол препаратом AstraZeneca, вторую дозу сделать другим препаратом.

Итальянскому премьеру 73 года, но и он предпочел сменить препарат вакцинации.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины против коронавируса COVID-19, но прививку сделала препаратом компании Moderna после первой AstraZeneca.

Результаты исследований показали, что смешивание AstraZeneca с другими вакцинами может быть более эффективным, чем два укола от одного и того же производителя.

Хроника 09 января 2020 года – 22 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Марио Драги Италия коронавирус Pfizer AstraZeneca

Новости по теме

Новости

Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози

Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози

Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов

Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов
Пандемия коронавируса

В Португалии опасаются четвертой волны пандемии

Более 130 афганских военных под натиском талибов отступили в Таджикистан

Пандемия коронавируса

Меркель сделала второй укол вакциной Moderna вместо AstraZeneca

Меркель сделала второй укол вакциной Moderna вместо AstraZeneca
Пандемия коронавируса

Венесуэла может потребовать от COVAX возврата денег и закупить вакцины из РФ

Венецию и Будапешт предложили добавить к объектам ЮНЕСКО, находящимся под угрозой

Венецию и Будапешт предложили добавить к объектам ЮНЕСКО, находящимся под угрозой

Испания помиловала организаторов референдума о независимости Каталонии

Испания помиловала организаторов референдума о независимости Каталонии

США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше

Пандемия коронавируса

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 для туристов запустили в Абу-Даби

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 для туристов запустили в Абу-Даби
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');