Россия предложила ряд мер по деэскалации ситуации в Европе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Политическая ситуация в Европе взрывоопасная и требует принятия мер по деэскалации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации", - сказал Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения. Еще одно предложение содержится в заявлении президента Российской Федерации в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе", - заявил он.

"Напомню, что речь шла о ракетах 9М729, якобы размещенных в Калининградской области, и универсальных пусковых установках МК-41 на базах ПРО США в Румынии и Польше. Подтверждаем готовность к работе на этом направлении", - подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности "вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США".

Глава Минобороны РФ также отметил, что ситуация в Европе в области контроля вооружений зависит во многом от Вашингтона, и встреча президентов России и США в Женеве подтвердила актуальность возобновления стратегического диалога.

"В этой сфере накопилось много вопросов, для решения которых необходим учет озабоченностей и интересов каждой стороны. Эксперты Минобороны России готовы подключиться к этой работе", - сказал российский министр.