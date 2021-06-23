Шойгу заявил об опасности нового противостояния в мире

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В мире есть угроза нового противостояния, которое может быть более опасным, чем во времена холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Бережное отношение к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением некоего порядка, основанного на неизвестно кем придуманных правилах. Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны", - сказал Шойгу в среду на международной конференции в Москве.

По его словам, гиперзвук, цифровизация и роботизация выходят на первый план при разработке новых вооружений.

"Космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство. В составе вооруженных сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - отметил Шойгу.