Количество пострадавших при перестрелке в Ингушетии увеличилось до трех

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Трое участников конфликта, который произошел вечером в среду в ингушском селе Кантышево, госпитализированы, еще один скончался от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как сообщили агентству в пресс-службе республиканского МВД, 23 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о том, что в приемное отделение с огнестрельными ранениями доставлены четверо жителей села Кантышево.

"В ходе выезда следственно-оперативных групп МВД и СК СКР по региону установлено, что местный житель 1962 года рождения в ходе внезапно возникшей бытовой ссоры выстрелами из охотничьего карабина "Сайга" ранил четырёх человек. Всех пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался, трое остальных госпитализированы в хирургическое отделение", - сказали в пресс-службе.

Следственным управлением СКР по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Проверку по данному факту взял под личный контроль министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" информированный источник, перестрелка произошла в сельском поселении Кантышево Назрановского района республики, в ходе которой погиб мужчина и два человека ранены. Причиной инцидента стала возникшая ссора из-за и территориального спора за земельный участок.