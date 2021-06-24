Что случилось этой ночью: четверг, 24 июня

Первый приговор по делу о штурме Капитолия, пожар на подстанции в Петербурге, пары 1/8 финала Евро-2020

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Создателя антивирусного ПО McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме. Джон Макафи покончил с собой в собственной камере через несколько часов после вынесения судом решения о его экстрадиции в США, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

- В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия. Участница беспорядков Анна Морган-Ллойд в Вашингтоне приговорена к условному сроку на 3 года, штрафу в $500 и 120 часам общественных работ.

- В Госдепартаменте прокомментировали участие России в делах Ливии. Высокопоставленный представитель госдепа в ходе брифинга заявил, что российское вмешательство в Ливию "имеет геополитические последствия для США".

- В Калининском и Красногвардейском районах Петербурга 265 домов остались без света из-за пожара на подстанции. Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения было обеспечено по резервным схемам. Позже подачу электричества восстановили.

- Июнь в Москве стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений. В среду воздух в городе раскалился до 34,8 градусов. В Метеобюро сообщили, что такой жары в июне еще никогда не было. Объявленный в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе пока продлен до 14:00 пятницы и действует уже шестые сутки подряд.

- Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. В Амстердаме 26 июня пройдет матч Уэльс – Дания, в Лондоне – Италия – Австрия. В Будапеште 27 июня состоится встреча Нидерланды – Чехия, в Севилье будет матч Бельгия – Португалия. В Копенгагене 28 июня сыграют Хорватия и Испания, в Бухаресте – Франция и Швейцария. В Лондоне 29 июня пройдет игра Англия – Германия, в Глазго - Швеция – Украина. Сборная России не попала в плей-офф, она уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4).