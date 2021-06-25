Кремль усмотрел в санкциях Киева попытку сорвать встречу президентов РФ и Украины

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Новые санкции Киева в отношении российских компаний и ряда физических лиц можно понять только в том случае, если это является попыткой не допустить двустороннюю встречу президентов РФ и Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний, разных физических и юридических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то, конечно, возникает много вопросов", - сказал Песков журналистам.

"Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то можно понять шаги Киева, которые имели место вчера", - добавил он.

Песков заметил, что в действиях украинских властей много непонятного.

"Украина заинтересована в продолжении транзита газа и объявляет санкции против Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше чем ответов", - заявил представитель Кремля.

Журналисты также попросили Пескова прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в вопросе встречи с российским лидером мяч на стороне Кремля.

"Никаких здесь пасов давать не нужно. Президент Путин сказал, что он готов встретиться для того, чтобы обсуждать двусторонние отношения", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия "дать пас" Украине.

Кроме того, Пескова спросили, может ли Россия скорректировать свою позицию по Украине, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом.

"Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России. Здесь нечего пересматривать, обсуждать и говорить. Донбасс - внутриукраинская проблема. Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему", - сказал пресс-секретарь.

"Здесь особо пересматривать нечего. Тем более, что этот формат зиждется на Минском комплексе мер. По общему международному признанию, этот минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", - добавил он.