Почти 20 человек погибли при пожаре в зале боевых искусств в Китае

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Жертвами пожара в центральной китайской провинции Хэнань в ночь на пятницу стали 18 человек, еще 16 человек получили ранения, сообщают местные СМИ.

Пожар по неустановленной причине вспыхнул в зале боевых искусств уезда Чжэчэн городского округа Шанцю провинции Хэнань.

На место происшествия прибыли представители провинциального и регионального руководства, ведется расследование причин пожара.

К настоящему времени пожар потушен, других подробностей не приводится.