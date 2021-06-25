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Израиль вернул масочный режим

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Израиле в пятницу вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях из-за роста суточного показателя случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Минздрав страны.

По данным министерства, правило вступит в силу в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) во всех закрытых помещениях кроме постоянных мест жительства израильтян.

Ношение масок не распространяется на детей в возрасте до семи лет, а также на людей с ограниченными возможностями, которые не могут носить маски. Кроме того, ношение маски не требуется от человека, который находится один в помещении. Это правило могут также не соблюдать двое человек, которые на регулярной основе работают вместе в одной комнате, а также люди во время тренировок.

В Минздраве Израиля также призвали жителей страны носить маски на улице во время массовых собраний. Кроме того, жителям в группе риска или не прошедшим вакцинацию рекомендовали избегать собраний.

О повторном введении обязательного ношения объявили после того, как днем ранее в Израиле выявили 227 случаев COVID-19, что является самым высоким суточным показателем с начала апреля. До этого данное ограничение сняли 15 июня.

При этом в Минздраве не считают, что Израиль сталкивается с очередной волной коронавирусной инфекции. В министерстве также выразили надежду, что высокий показатель вакцинации поможет предотвратить госпитализации и тяжелые случаи COVID-19. Как отмечается, несмотря на рост случаев заболевания, число серьезных заражений по-прежнему остается низким.

Накануне израильское телевидение сообщало, что в Минздраве планируют вернуть ограничения на собрания в случае, если темпы распространения COVID-19 не спадут.

Считается, что 70% новых случаев COVID-19 в Израиле составляют заражения вариантом "дельта". Вспышки заражений этим штаммом наблюдаются во многих странах мира, поскольку он быстро распространяется и высоко заразен.

Всего в Израиле за время пандемии выявили более 840,4 тыс. случаев заражения COVID-19, при этом 6,4 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Июнь.

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