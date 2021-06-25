Астронавты развернули на МКС новые солнечные панели

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американский и европейский астронавты в пятницу в ходе выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) смонтировали на ее поверхности и развернули новые солнечные панели, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в 07:52 по времени Восточного побережья США (в 14:52 по московскому времени) из модуля Quest.

Астронавты NASA Шейн Кимбро и Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке в ходе выхода в космический вакуум, который продлился более шести часов, установили на опорном сегменте P6 фермы МКС вторую солнечную панель IROSA. Две такие панели были доставлены 5 июня на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Первая панель была установлена и развернута в ходе предыдущих выходов астронавтов в космический вакуум 16 и 20 июня.

Новые панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

Планируется, что в 2022 году американские грузовые корабли Cargo Dragon доставят на МКС еще две пары новых солнечных панелей IROSA, мощность энергосистемы станции повысится до 215 киловатт.