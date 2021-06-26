Компанию Трампа предупредили о возможных обвинениях по уголовным делам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Прокуроры Манхэттена сообщили компании Trump Organization, что в ближайшее время ей могут быть предъявлены уголовные обвинения в результате расследования сделок ее владельца - бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Издание пишет, что корпорацию Трампа могут обвинить в предоставлении незаконных льгот для топ-менеджеров, включая предоставление квартир, автомобилей, а также обучения их родственников в частных школах.

Адвокат Trump Organization Рон Фишетти подтвердил NBC News, что юристы компании говорили с прокурорами через Zoom 24 июня. При этом, по его словам, переговоры длились около девяти минут.

Фишетти опроверг возможные обвинения и указал, что при их предъявлении подаст ходатайство о прекращении дела.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Офис Вэнса изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа.

Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".

В конце мая окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс созвал большое жюри присяжных, чтобы определить, следует ли предъявлять обвинения Трампу и топ-менеджерам Trump Organization в рамках расследования.