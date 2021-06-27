Колумбия предложила награду за информацию о нападавших на вертолет президента

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Колумбии Диего Молано предложил награду в размере трех миллиардов песо ($796 тыс. или примерно 57,5 млн руб. ) за любую информацию о преступниках, совершивших нападение на вертолет президента. Об этом сообщает BBC News.

Президент Колумбии Иван Дуке приближался к аэропорту Кукута недалеко от границы с Венесуэлой в пятницу, когда неизвестные обстреляли его самолет. На борту также были министр национальной обороны Диего Милано и глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос. Никто из находившихся на борту не пострадал.

На фотографиях, опубликованных позже, были видны пулевые отверстия в несущем винте и хвосте вертолета.

ООН, ЕС и США осудили это нападение.

Национальная полиция тем временем объявила, что они нашли две винтовки в районе Кукуты - АК-47 и винтовку калибра 7,62, которые, как они считают, были использованы при нападении.

С конца апреля в Колумбии начались протесты после повышения налогов на топливо, коммунальные услуги и заработную плату. На фоне протестов ушел в отставку министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья.