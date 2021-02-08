Иран начал вакцинацию "Спутником V"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что в стране в понедельник стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства "Спутник V".

"Если быть точным, сегодня первый день, как мы ее начали использовать с соответствующими санитарно-биологическими приоритетами", - сказал Галибаф в понедельник на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, слова которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента РФ в понедельник.

Глава иранского парламента добавил, что ранее в Иран поступили первые партии российской вакцины, и выразил благодарность России, добавили в пресс-службе.

В свою очередь, Володин на встрече призвал "создавать все условия, чтобы оказывать помощь людям". "И мы считаем неприемлемой позицию ряда стран - США, Евросоюза, - когда они препятствуют распространению новых лекарств, вакцины", - заявил он.

Стороны также обсудили подготовку заседания Комиссии высокого уровня парламентов России и Ирана, которая может состояться в середине года в Иране с участием представителей бизнеса и исполнительной власти. Володин отметил необходимость скорейшего восстановления торговых связей после пандемии и выступил против санкций, торговых войн и двойных стандартов.

Также на встрече обсуждалось проведение Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции, которая может состояться в конце года в Москве.

Накануне, 7 февраля, иранский министр здравоохранения Сейед Намаки сообщил, что вакцинация от COVID-19 вакциной "Спутник V" начнется в Иране в ближайший вторник. "В первую очередь будет вакцинирован медперсонал отделений интенсивной терапии", - сказал министр.

По его словам, которые приводит иранское агентство IRNA, после оценки самых надежных вакцин Иран выбрал и импортировал один из самых безопасных препаратов. В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, она, как ожидается, прибудет позднее в феврале.

В декабре прошлого года Иран начал клинические испытания вакцины собственного производства Razi Cov Pars, она, как заявлял ранее президент Ирана Хасан Рухани, может стать доступной к применению в начале лета.

Самолет с первой партией российской вакцины "Спутник V" прибыл в Тегеран 4 февраля.

Иранский новостной сайт "Хабар" сообщил 7 февраля со ссылкой на иранского посла в Москве Казема Джалали, что до конца февраля Иран получит еще две отгрузки "Спутника V". Вторая партия российской вакцины будет доставлена в Иран в течение следующих двух недель, а третья - к 28 февраля, сообщил посол.