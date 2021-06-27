Присяжные в штате Оклахома признали виновным мужчину, сбившего школьников

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Оклахоме признали виновным мужчину, врезавшегося в лыжную команду средней школы, cообщает телеканал ABC News.

Макс Таунсенд, обвиняемый в том, что врезался в учеников средней школы Оклахомы, убив троих и травмировав еще нескольких, был признан виновным. Прокуроры заявили, что Таунсенд разогнал свой автомобиль до 124 км в час, пересек две полосы движения и свернул на тротуар и врезался в учеников средней школы города Мура (штат Оклахома) в феврале 2020 года.

Присяжные избрали пожизненное заключение в качестве наказания по каждому пункту обвинения в убийстве второй степени, 10 лет за каждый пункт обвинения, связанный с оставлением места ДТП со смертельным исходом, и два года за каждое преступление, связанное с травмой и побегом.

Официальное вынесение приговора назначено на 19 августа.

Адвокат Таунсенда заявил, что его подзащитный потерял сознание перед аварией, так как тот подавился энергетиком. Его 29-летний сын погиб накануне в автокатастрофе.