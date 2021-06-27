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ЦИК Армении отклонил требование оппозиции признать недействительными итоги выборов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Армении на заседании в воскресенье отклонила требование оппозиции о признании недействительными результатов досрочных выборов в парламент 20 июня.

"Представленные доводы не выявили каких-либо новых обстоятельств, которые могут повлиять на решение ЦИК по результатам выборов. Простое перечисление нарушений недостаточно, чтобы результаты выборов были признаны недействительными. Необходимы обоснованные доказательства", - сказал глава комиссии Тигран Мукучян.

Ранее в воскресенье представитель возглавляемого экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блока "Армения" Арам Вардеванян, партия "Зартонк" и сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" потребовали признать недействительными итоги выборов в парламент.

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Вардеванян заявил, что в период всего избирательного процесса власти допустили многочисленные нарушения, повлиявшие на исход голосования.

Блок "Армения" в пятидневный срок намерен представить в Конституционный суд пакет документов с целью оспорить результаты выборов.

Между тем представитель возглавляемой и.о. премьера Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" Ваагн Овакимян заявил, что представленные факты безосновательны, нарушений Избирательного кодекса, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не было выявлено.

В воскресенье ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила, набрав 53,91%.

Блок "Армения" набрал 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%.

Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер.

Армения

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