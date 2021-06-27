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Партия Пашиняна получила 71 мандат в новом парламенте Армении

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Новый парламент Армении будет состоять из 107 депутатов, большинство мандатов получила партия и.о. премьера республики Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Как сообщил на заседании ЦИК глава комиссии Тигран Мукучян, в соответствии с избирательным кодексом партия "Гражданский договор" получила 71 депутатский мандат, возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блок "Армения" - 29 мандатов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" - семь мандатов.

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В воскресенье ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия "Гражданский договор" победила, набрав 53,91%.

Блок "Армения" набрал 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%.

Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер.

Армения Никол Пашинян Гражданский договор

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