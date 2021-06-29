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Бельгия выдала РФ обвиняемого в нападении на школу в Чечне в 1996 году

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ добилась экстрадиции из Бельгии в Россию Али Оздамирова, обвиняемого в разбойном нападении на школу в Чечне в 1996 году, в результате которого погиб один человек.

"По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы королевства Бельгия экстрадировали в Россию Али Оздамирова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм) и пп. "а, б, в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сообщает Генпрокуратура во вторник.

По данным следствия, в апреле 1996 года Оздамиров работал военным руководителем в школе №2 в селе Гелдагон Курчалоевского района Чечни. Для того, чтобы украсть бюджетные деньги, предназначенные для выплаты зарплат учителям и стипендий учащимся, он создал организованную вооруженную группу, и в апреле 1996 года участники банды напали на школу, открыв в здании беспорядочную стрельбу.

"Ворвавшись в кабинет директора, где помимо него находились еще семь сотрудников, бандиты завладели пакетом с бюджетными деньгами в размере 40,6 млн неденоминированных рублей. В ходе перестрелки директор погиб, еще один работник был ранен. После нападения участники банды скрылись, распорядившись деньгами по своему усмотрению", - сказали в надзорном ведомстве.

Также Бельгия выдает на родину россиянку Екатерину Холодкову, обвиняемую в незаконной организации и проведении азартных игр, а также в участии в преступном сообществе (преступной организации).

"Сегодня в сопровождении спецконвоя Али Оздамиров и Екатерина Холодкова будут доставлены в Москву", - отметили в Генпрокуратуре.

Бельгия Россия Чечня Али Оздамиров

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