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ЕК объявила о первом портфеле препаратов для лечения коронавируса в ЕС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила во вторник о первом портфеле из пяти терапевтических препаратов, которые скоро могут быть доступны для лечения пациентов с COVID-19 во всех странах ЕС.

"Мы делаем сегодня первый шаг к формированию широкого портфеля терапевтических препаратов для лечения COVID-19", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис.

"Вакцинация прогрессирует с нарастающей скоростью, но вирус не исчезает, и пациентам требуется безопасное и эффективное лечение для облегчения нагрузки от COVID-19, - добавила она. - Мы стремимся выявить больше перспективных лекарств-кандидатов для разработки и разрешить как минимум три новых терапевтических препарата к концу года".

Четыре из пяти – это моноклональные антитела, которые сейчас проходят непрерывную проверку Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Еще одно – иммунодепрессант, разрешение на продажу которого может быть распространено на лечение пациентов с COVID-19.

Все эти пять продуктов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокие шансы попасть в тройку новых терапевтических средств против COVID-19, которые получат разрешение к октябрю 2021 года. Конечно, при условии, что окончательные данные продемонстрируют их безопасность, качество и эффективность.

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