Первая партия "Спутника V" доставлена на Маврикий

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций доставил первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" на Маврикий, сообщил в среду производитель вакцины.

"Первая партия "Спутника V" прибывает на Маврикий, один из популярнейших туристических курортов", - говорится в сообщении РФПИ в твиттере.

Также отмечается, что с 15 июля привитые "Спутником V" туристы смогут посещать республику без прохождения карантина.

Согласно информации на сайте правительства Маврикия, прибывшая партия составила 60 тыс. доз вакцины.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 67 странах с общим населением более 3,2 млрд человек. Вакцина была одобрена к использованию министерством здравоохранения Маврикия 22 марта текущего года.