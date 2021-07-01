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Рада приняла закон о правах коренных народов Украины

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который определяет это понятие и признает таковыми народами крымских татар, караимов и крымчаков.

За принятие законопроекта за основу проголосовал 331 депутат, его принятие в целом поддержали 325 парламентариев.

Закон определяет как "коренной народом" является автохтонную этническую общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства.

В законе прописаны гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Закон гарантирует коренным народам культурные, образовательные, языковые и информационные права, а также право на устойчивое развитие.

Большинство норм закона вступает в силу со дня его официального опубликования.

Верховная рада Украина

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