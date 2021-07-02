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Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Закон о коренных народах Украины принят в пропагандистских целях, потому что обещания Киева жителям Крыма неисполнимы, считает глава республики Сергей Аксенов.

"На мой взгляд, все это ясно показывает, что на самом деле официальный Киев не верит в возможность возвращения Крыма под свой контроль. Поэтому считает, что крымским татарам, караимам и крымчакам можно обещать все, что угодно, ведь выполнять эти обещания все равно не придется. Зато факт принятия закона можно использовать в пропагандистских целях", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

Верховная рада приняла этот закон в четверг, 1 июля. Согласно документу, коренными народами Украины признаются крымские татары, караимы и крымчаки.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Сергей Аксенов Крым Украина

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