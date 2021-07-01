Финляндия призвала своих граждан не ездить в РФ из-за ситуации с COVID

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) призвал сограждан не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает в четверг портал телерадиовещания Yle.

Сроки действия этой рекомендации департамента, подчиненного министерству социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, не указаны. В THL добавили, что предметом особого беспокойства является более заразный штамм COVID-19 "дельта".

Yle отмечает, что ранее почти 400 случаев COVID-19 были выявлены у вернувшихся домой финских болельщиков, смотревших игру команды Финляндии с Бельгией 21 июня в Санкт-Петербурге в ходе "Евро-2020".

Путешественники, прибывающие из РФ в Финляндию, должны сдать тест на коронавирус на границе, а затем еще один – в течение 72 часов по прибытии в Финляндию. В ожидании результатов эти лица должны самоизолироваться, напоминает Yle требования властей страны.