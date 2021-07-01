Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

Финляндия призвала своих граждан не ездить в РФ из-за ситуации с COVID

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) призвал сограждан не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает в четверг портал телерадиовещания Yle.

Сроки действия этой рекомендации департамента, подчиненного министерству социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, не указаны. В THL добавили, что предметом особого беспокойства является более заразный штамм COVID-19 "дельта".

Yle отмечает, что ранее почти 400 случаев COVID-19 были выявлены у вернувшихся домой финских болельщиков, смотревших игру команды Финляндии с Бельгией 21 июня в Санкт-Петербурге в ходе "Евро-2020".

Путешественники, прибывающие из РФ в Финляндию, должны сдать тест на коронавирус на границе, а затем еще один – в течение 72 часов по прибытии в Финляндию. В ожидании результатов эти лица должны самоизолироваться, напоминает Yle требования властей страны.

Финляндия РФ коронавирус

Новости

США и Великобритания обвинили ГРУ в сотнях кибератак за два года

Пандемия коронавируса

В Испании произошла вспышка COVID-19 среди непривитых молодых людей

В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

МИД РФ обвинил Запад в планах сделать Черное море зоной противостояния

МИД РФ обвинил Запад в планах сделать Черное море зоной противостояния

Ford сократит производство в Северной Америке из-за дефицита чипов

Tesla будет получать аккумуляторы от китайской CATL до 2025 года

Австрия разрешила въезд туристам из России с условием карантина

Австрия разрешила въезд туристам из России с условием карантина

Зеленский отказался признать украинцев и россиян одним народом

Зеленский отказался признать украинцев и россиян одним народом
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 182 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 1 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');