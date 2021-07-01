Регионам РФ направили 6 млрд рублей на диспансеризацию болевших COVID

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Более 5,8 млрд рублей будет направлено регионам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Заболевание коронавирусом не проходит бесследно. У него бывают крайне тяжелые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение. Все это – совершенно бесплатно для граждан", - отмечал Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 29 июня.

Как отмечается в сообщении, углубленная диспансеризация стартовала 1 июля во всех регионах страны. В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.