Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

Регионам РФ направили 6 млрд рублей на диспансеризацию болевших COVID

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Более 5,8 млрд рублей будет направлено регионам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Заболевание коронавирусом не проходит бесследно. У него бывают крайне тяжелые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение. Все это – совершенно бесплатно для граждан", - отмечал Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 29 июня.

Как отмечается в сообщении, углубленная диспансеризация стартовала 1 июля во всех регионах страны. В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.

Михаил Мишустин коронавирус

Новости

США и Великобритания обвинили ГРУ в сотнях кибератак за два года

Пандемия коронавируса

В Испании произошла вспышка COVID-19 среди непривитых молодых людей

В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

МИД РФ обвинил Запад в планах сделать Черное море зоной противостояния

МИД РФ обвинил Запад в планах сделать Черное море зоной противостояния

Ford сократит производство в Северной Америке из-за дефицита чипов

Tesla будет получать аккумуляторы от китайской CATL до 2025 года

Австрия разрешила въезд туристам из России с условием карантина

Австрия разрешила въезд туристам из России с условием карантина

Зеленский отказался признать украинцев и россиян одним народом

Зеленский отказался признать украинцев и россиян одним народом
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 182 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 1 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');