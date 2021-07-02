Число жертв COVID-19 в Индии превысило 400 тыс.

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Индии превысило отметку в 400 тысяч, сообщает "Би-би-си".

Эта страна стала третьей в мире после США и Бразилии, перешагнувшей отметку в 400 тыс. жертв.

Отмечается, что по мнению экспертов, эти цифры на самом деле могут быть гораздо выше, поскольку многие смерти в Индии не регистрируются официально.

Всего в Индии было зарегистрировано более 30 млн случаев, по этому показателю страна уступает только США (33,6 млн случаев).

В последние недели суточный COVID-прирост в Индии упал к 40 тысячам новых эпизодов после пиковых значений в 400 тысяч в мае. Снижение прироста может быть объяснено введением локдаунов в отдельных штатах.

Однако эксперты предупреждают, что третья волна коронавируса в стране неизбежна.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Индии в январе, к настоящему моменту полностью привиты лишь 5% населения.