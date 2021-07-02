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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
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Число жертв COVID-19 в Индии превысило 400 тыс.

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Индии превысило отметку в 400 тысяч, сообщает "Би-би-си".

Эта страна стала третьей в мире после США и Бразилии, перешагнувшей отметку в 400 тыс. жертв.

Отмечается, что по мнению экспертов, эти цифры на самом деле могут быть гораздо выше, поскольку многие смерти в Индии не регистрируются официально.

Всего в Индии было зарегистрировано более 30 млн случаев, по этому показателю страна уступает только США (33,6 млн случаев).

В последние недели суточный COVID-прирост в Индии упал к 40 тысячам новых эпизодов после пиковых значений в 400 тысяч в мае. Снижение прироста может быть объяснено введением локдаунов в отдельных штатах.

Однако эксперты предупреждают, что третья волна коронавируса в стране неизбежна.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Индии в январе, к настоящему моменту полностью привиты лишь 5% населения.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Индия коронавирус

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