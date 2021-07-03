После схода оползня в Японии пропали 20 человек
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня в японском городе Атами. Как сообщает "Би-би-си", к оползню привел сильный ливень.
В социальных сетях были размещены видео черных потоков, которые сошли с горы и затопили город. В результате несколько домов были разрушены или полностью погребены.
黄瀬川大橋、崩壊。— 炎上動画・面白ネタ拡散バード🇯🇵 (@enjou_kakusan) July 3, 2021
熱海で大規模土砂崩れ。
車も家も流される事態に。#豪雨 #拡散希望pic.twitter.com/HX5mKb34zj
Агентство Kyodo сообщает, что в районе порта была найдены тела двух предполагаемых жертв.
Атами - известный своими горячими источниками курорт. За первый три дня июля объем осадков в регионе уже превысил среднемесячную норму.