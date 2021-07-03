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После схода оползня в Японии пропали 20 человек

После схода оползня в Японии пропали 20 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня в японском городе Атами. Как сообщает "Би-би-си", к оползню привел сильный ливень.

В социальных сетях были размещены видео черных потоков, которые сошли с горы и затопили город. В результате несколько домов были разрушены или полностью погребены.

Агентство Kyodo сообщает, что в районе порта была найдены тела двух предполагаемых жертв.

Атами - известный своими горячими источниками курорт. За первый три дня июля объем осадков в регионе уже превысил среднемесячную норму.

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