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На Украине разгорелся скандал из-за каблуков для женщин-военных

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Планы министерства обороны Украины обязать женщин-военных маршировать на каблуках на предстоящем параде в августе вызвали негативную реакцию, сообщает "Би-би-си".

24 августа должен состояться парад по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

Депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что такие требования к женщинам-военным - это сексизм, а не равноправие. Она поинтересовалась, почему в военном ведомстве считают более важными каблуки, а не, к примеру, бронежилеты, созданные специально для женщин.

В украинском Минобороны заявили, что туфли на каблуке - часть униформы.

Отмечается, что в вооруженных силах Украины служит около 31 тыс. женщин, 4 тыс. из которых - женщины.

Украина

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